القوى العاملة: الإعلان عن وظائف جديدة للمصريين فى إيطاليا مارس المقبل

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر النشرة القومية للتشغيل التي تصدر بشكل نصف شهر وموجودة بالموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن أن يطلع الشاب على الوظائف المتاحة والمناسبة له، منوها إلى أن هذه الوظائف تابعة للقطاع الخاص.

وأضاف "خضر"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن متوسط الأجور لهذه الوظائف يبدأ من 3 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 7 و8 آلاف جنيه، ويوجد وظائف في المجالات كلها، ولكن تابعة لشركات القطاع الخاص.

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة إلى أنه يوجد 9 مراكز للتمثيل العمالي في الخارج، وأعلنت الوزارة منذ أيام عن فرص للعمل في إيطاليا وسيتم الإعلان عنها بشكل كامل في مارس المقبل.