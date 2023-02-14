الثلاثاء 14 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم ‎كوريا الشمالية يمنع تسمية البنات والنساء باسم ابنته

زعيم ‎كوريا الشمالية
زعيم ‎كوريا الشمالية

أصدر زعيم ‎كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قرارا يمنع النساء من تسمية أنفسهن باسم ابنته، جو آي، حسب صحيفة "بيزنس إنسايدر".

وتضمن القرار أيضا أنه يجب على كل أنثى تحمل هذا الاسم الذهاب لمكتب تسجيل الأسماء وتغييره، حيث لا تستطيع أي عائلة من الآن بعد صدور القرار إطلاق هذا الاسم على أي مولود جديد.

وأكدت وسائل إعلام كورية أن الحكومة تجبر الأشخاص على تغيير أسماءهم كجزء من جهود النظام لتكريم الفتاة الصغيرة، التي يُفترض أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، ومن المتوقع أن تكون الزعيم القادم للبلاد.

وأفادت "إذاعة آسيا الحرة" بأن كوريا الشمالية تحظر على شعبها استخدام نفس اسم ابنة كيم جونغ أون.

وقالت إن السلطات الكورية الشمالية تجبر الفتيات والنساء على تغيير أسمائهن إذا تم تسميتهن "جو آي".

ونقل الموقع عن مصدرين مجهولين أحدهما يعيش في شمال بيونغان والآخر يعيش في جنوب بيونغان، قةلهما إن الحكومات المحلية في مدينتي جونغجو، وبيونغسونغ، أصدرت أوامر للنساء بتغيير شهادات ميلادهن.

وصرح أحد السكان في تقرير "إذاعة آسيا الحرة" الجمعة، بأن وزارة الأمن في مدينة جيونغجو استدعت النساء المسجلات في إدارة تسجيل المقيمين تحت اسم "جو آي" إلى وزارة السلامة لتغيير أسمائهن.

وقالوا إن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في منطقتهم تدعى "جو أي"، طلب من والديها إبلاغ وزارة السلامة لتغيير شهادة ميلادها.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه، أن السلطات قالت إن اسمها محجوز الآن للأشخاص ذوي "أعلى درجات الكرامة".

وأدى الاهتمام الذي انصب على ابنة كيم إلى تكهنات بأنها قد تكون مهيأة لخلافة والدها.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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