الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2400 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

مباحث المصنفات
مباحث المصنفات

تمكنت مباحث المصنفات خلال حملتها المكبرة بكافة المديريات بالمحافظات من تدوين 2400 قضية متنوعة في مجال مكافحة جرائم المصنفات.

وتنوعت تلك القضايا لتنقسم إلى قضايا مطبوعات ضبط خلالها 4361 كتابًا تعليمىًا، وعدة قضايا مصنفات وتعدي على حقوق الملكية الفكرية ضبط خلالها 7739 وحدة، كان أبرزها «جهاز دعم الشبكة الخاصة بتبادل العملة المشفرة "البيتكوين" - كروت لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة- أجهزة حاسب آلي- أجهزة ريسيفر- وحدات معالجة مركزية- بطاريات».

وتم ضبط المتهمين، وإخطار النيابة لإجراء التحقيقات. 

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وائل لطفي

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