الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أليكسيس جرينكيفيتش: أمريكا تراقب تحركات روسيا في الشرق الأوسط

الجيش الروسى
الجيش الروسى

صرح رئيس القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية أليكسيس جرينكيفيتش، أن "الولايات المتحدة تراقب تصرفات روسيا في الشرق الأوسط، خشية حدوث تصعيد في المنطقة".

وقال جرينكيفيتش في حدث في "مركز الأمن الأمريكي الجديد" (CNAS) إن "التصعيد مصدر قلق كبير بالنظر إلى الوضع في أوروبا وأوكرانيا".

الولايات المتحدة تسجل يوميا نشاط المقاتلين الروس في المنطقة وترصده أيضا.

وقال جرينكيفيتش: "نحن نوضح مدى قربهم من الطيران، وإلى أي مدى ينبغي ألا تحتوي أفعالهم على استفزازات".

عند الاقتراب من المنشآت الأمريكية، يرافق المقاتلين الروس مقاتلون أمريكيون، لكن تتم مناقشة جميع الحوادث والإجراءات لمنعها على طول خط عدم التضارب بين الدول.

كما أشار جرينكيفيتش: "فإن سلاح الجو الروسي يتصرف بالمثل تجاه الطيارين الأمريكيين".
 

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وائل لطفي

رسائل دبى

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