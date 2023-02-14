دلالة لقاء الرئيس السيسى المدير العام لصندوق النقد فى دبى.. خبير يوضح

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن مشاركة الدولة المصرية كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات هو نتاج نجاح سياسة خارجية امتدت على مدار التسع سنوات الأخيرة.

وأضاف كريم عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدير العام لصندوق النقد الدولي في دبي، هو ثمار نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، لافتًا إلى أنه يؤكد الدور المحوري والمهم للدولة المصرية في المنطقة العربية، والأهمية التي تنظر بها كافة الدول إلى تأثير مصر وأهمية مشاركتها في إنجاح هذه القمة.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر كلمة وافية وشاملة، عكست نجاحات ومكتسبات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، بصورة تهم المستثمرين وكافة الدول والمنظمات المشاركة في في هذه القمة، مؤكدا أن هذه القمة تعتبر فرصة لعرض الرؤى والفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية، وبالتالي فإن هذه القمة هي وسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة في القطاعات المختلفة التي تم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بها.