الثلاثاء 14 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نورهان الشيخ توضح الفكر الروسى والصينى الجديد ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمى

الدكتورة نورهان الشيخ
الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

أوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الفكر الروسي والصيني الجديد وحجم تأثيره على الاقتصاد الأوروبي، قائلة: "إن تعاون روسيا والصين ليس فقط من بداية العملية العسكرية لكن أيضاً منذ عشر سنوات، حيث تتجهان منذ عام 2009 بشكل قوي نحو اقتصاد عالمي جديد".

وأضافت نورهان الشيخ خلال مداخلة عبر برنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن الأساس الرئيسي لهذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو أن يكون هناك تعدد في العملات، أي العودة إلى ما قبل نظام بريتون وودز التي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944م، حتى تهيمن على الاقتصاد العالمي. 

وأوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أن ركن أساسي من النظام العالمي الجديد والذي تسعى إليه روسيا والصين هو النظام الاقتصادي العالمي الجديد وهو العمود الفقري للنظام العالمي الجديد، وإنهاء هيمنة الدولار على المعاملات التجارية، والعودة إلى التعامل بالعملات الوطنية.

وأشارت إلى أن الدولار من الاحتياطات العالمية الذي تراجع بشكل كبير جدًا إلى 59% في مقابل العملات الأخرى، كما أصبح اليوان عملة من العملات التي يدركها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن سلة العملات.

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