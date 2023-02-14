أكرم القصاص: الرئيس السيسى قدم استعراضًا مركزًا عن تجربة مصر خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، أثارت العاطفة والإعجاب بمدى الوضوح والشفافية والبساطة الممتزجة بالسهل الممتنع في العرض لتجربة مصر على مدى عشر سنوات.

وأضاف “القصاص”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على شكر الأشقاء العرب وتأكيد اللحمة العربية، والتأكيد على أهمية دورهم ومساندتهم للدولة المصرية، حيث اعتبرهم نقطتين مضيئتين في تجربة مصر وما واجهته من تحديات متمثلة في الطاقة، الإرهاب، العشوائيات، التوسع في الجغرافيا الضيقة.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدور الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما ركز على بطولة وصمود وعبقرية الشعب المصري وتحمله لتحديات ضخمة وصبره حتى الآن على الرغم من ارتفاع الأسعار والأزمة العالمية إلا أنه مازال يصر على التمسك بالدولة المصرية وقوتها.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم استعراض مركز لتجربة مصر على مدى عشر سنوات، ومدى أهمية تثبيت الدولة والتحديات التي واجهتها.