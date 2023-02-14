الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكرم القصاص: الرئيس السيسى قدم استعراضًا مركزًا عن تجربة مصر خلال 10 سنوات

الكاتب الصحفي أكرم
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، أثارت العاطفة والإعجاب بمدى الوضوح والشفافية والبساطة الممتزجة بالسهل الممتنع في العرض لتجربة مصر على مدى عشر سنوات.

 

وأضاف “القصاص”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على شكر الأشقاء العرب وتأكيد اللحمة العربية، والتأكيد على أهمية دورهم ومساندتهم للدولة المصرية، حيث اعتبرهم نقطتين مضيئتين في تجربة مصر وما واجهته من تحديات متمثلة في الطاقة، الإرهاب، العشوائيات، التوسع في الجغرافيا الضيقة. 

 

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدور الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما ركز على بطولة وصمود وعبقرية الشعب المصري وتحمله لتحديات ضخمة وصبره حتى الآن على الرغم من ارتفاع الأسعار والأزمة العالمية إلا أنه مازال يصر على التمسك بالدولة المصرية وقوتها.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم استعراض مركز لتجربة مصر على مدى عشر سنوات، ومدى أهمية تثبيت الدولة والتحديات التي واجهتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-2-2023

زعيم ‎كوريا الشمالية يمنع تسمية البنات والنساء باسم ابنته

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 14-2-2023 فى الأسواق المصرية

أكرم القصاص: الرئيس السيسى قدم استعراضًا مركزًا عن تجربة مصر خلال 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

بسنت حسن

أيها الملك السعيد.. ذو الرأى الرشيد

عبد الرحيم طايع

"المصرعودى" العظيم!

مؤمن المحمدي

كارتون هندى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (20) عيد الحب

خالد حريب

فيديو الدكتور حمزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع