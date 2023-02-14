الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: اقتصاد أوروبا قد ينجح فى تجنب الركود فى 2023

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

رجحت المفوضية الأوروبية، أن ينجح اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تجنب الركود خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، غير أنها اعتبرت أن "الرياح المعاكسة بسبب الأزمات الجيوسياسية الراهنة" لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا.


وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - استنادًا على توقعات تقرير شتاء 2023، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2023 سار بشكل أفضل مما كان متوقعًا في الخريف الماضي بعد مرور عام على الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا .. ويرفع التقرير توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8% في الاتحاد الأوروبي و0.9% في منطقة اليورو ، كما يُخفض بشكل طفيف توقعات التضخم لكل من 2023 و 2024.


وأضاف البيان: "على الرغم من الصدمات المعاكسة الاستثنائية، تجنب اقتصاد الاتحاد الأوروبي الانكماش المتوقع في الربع الرابع في توقعات الخريف ، ويقدر معدل النمو السنوي لعام 2022 الآن بـ 3.5% في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، كما أدت التطورات الإيجابية منذ توقعات الخريف إلى تحسين توقعات النمو لهذا العام .. وأدى التنويع المستمر لمصادر الإمداد والانخفاض الحاد في الاستهلاك إلى ترك مستويات تخزين الغاز أعلى من المتوسط الموسمي للسنوات الماضية حتى انخفضت بفضل ذلك أسعار الغاز بالجملة إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب .. بالإضافة إلى ذلك، استمر سوق العمل في الاتحاد الأوروبي في الأداء القوي، مع بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.1% حتى نهاية عام 2022".


وتابع " لا تزال الرياح المعاكسة قوية.. ولا يزال المستهلكون والشركات يواجهون ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم الأساسي (التضخم الرئيسي باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة)، مما أدى إلى زيادة تآكل القوة الشرائية للأسر .. ومع استمرار الضغوط التضخمية، من المقرر أن يستمر تشديد السياسة النقدية، مما يؤثر على النشاط التجاري ويمارس عبئًا على الاستثمار".


وأوضحت المفوضية في بيانها " أن النمو المتوقع للتنبؤات الشتوية المؤقتة لعام 2023 بلغ نسبة 0.8% في الاتحاد الأوروبي و 0.9% في منطقة اليورو وذلك أعلى بمقدار 0.5 و 0.6 نقطة على التوالي مما كان عليه في توقعات الخريف.. وظل معدل النمو لعام 2024 دون تغيير عند 1.6% و 1.5% في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على التوالي. وبحلول نهاية أفق التنبؤ، من المقرر أن يكون حجم الإنتاج أعلى بنسبة 1 % تقريبًا من المتوقع في توقعات الخريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

المفوضية الأوروبية: اقتصاد أوروبا قد ينجح فى تجنب الركود فى 2023

زينة تكشف بدايتها الفنية وحوارها مع نور الشريف

مصريون فى تركيا يكشفون حجم الدمار بعد الزلزال المدمر

رابط استمارة تسجيل المتطوعين اكسبو الدوحة Doha expo 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

بسنت حسن

أيها الملك السعيد.. ذو الرأى الرشيد

عبد الرحيم طايع

"المصرعودى" العظيم!

مؤمن المحمدي

كارتون هندى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (20) عيد الحب

خالد حريب

فيديو الدكتور حمزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع