إكرام بدر الدين: مصر والسعودية لهما دور كبير ومؤثر فى المنطقة العربية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلاقات السياسية، إن العلاقات المصرية السعودية لها درجة كبيرة من الأهمية، كما أن لها أبعادها التاريخية وأبعادها الراهنة والمستقبلية.

وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أنه دائما ما يقال إنه إذا توافقت القاهرة والرياض، فقد توافق العرب، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى أن كلا الدولتين قوة مؤثرة في الإقليم، حيث تعتبر مصر والسعودية قوتين مؤثرتين في الإقليم.

وأوضح أن مصر والسعودية لهما دور كبير في المنطقة العربية، فيما يتعلق بحماية الأمن القومي العربي من تدخلات إقليمية في الشأن العربي، وتدخلات دولية، كما أن التعاون بينهما يمكن أن يأخذ أكثر من مسار؛ سواء سياسي، أو اقتصادي، أمني.

وأشار إلى أنه توجد جذور للتعاون المصري السعودي، لافتا إلى أن تعاون القاهرة والرياض شهد طفرة ونشاطا مكثفا في السنوات الماضية، حيث إنه على سبيل المثال في عام 1936 كانت توجد معاهدة بين مصر والسعودية وهي معاهدة الصداقة، وفي عام 1945م، زار الملك عبدالعزيز آل سعود القاهرة، كما أن السعودية ومصر كان لهما دور كبير مع بعض الدول العربية الأخرى في إنشاء الجامعة العربية.