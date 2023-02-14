الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بسبب الإصلاحات.. غلق مقام السيدة زينب فى الليلة قبل الختامية للمولد

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

يستمر إغلاق مقام السيدة زينب بمسجدها بالقاهرة في الليلة قبل الختامية للمولد بسبب الإصلاحات التي يشهدها المسجد خلال الفترة الحالية، وسط إقبال كبير من المريدين والمحبين والذين ملؤا محيط المسجد لإحياء ذكرى المولد.

وأقبل الآلاف من جميع أنحاء الجمهورية للاحتفال بمولد السيدة زينب، حيث تشهد هذه المناسبة زخم كبير في كل عام ويحرص العديد من المواطنين على الحضور برفقة  أسرهم وأطفالهم، كما تنظم الفرق الصوفية وحلقات الذكر والاحتفالات خلال فترة المولد فيما تتضاعف الأعداد في الليلة الختامية والتي توافق اليوم الثلاثاء. 

وتحتفل الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وحفيدة رسول الله في آخر ثلاثاء في شهر رجب من كل عام، حيث تبلغ عدد الساحات الصوفية هذا العام نحو 50 ساحة تقدم خدماتها للمحبين وحلقات الذكر والإنشاد بمحيط المسجد.

ومن المتوقع أن تشهد الليلة الختامية هذا العام إقبالا كبيرا، خاصة وانه كان قد حُرم محبي آل البيت من إقامة المولد خلال الأعوام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي اجتاح العالم في مطلع عام 2020 وفرض العالم إجراءات احترازية للحد من انتشاره كان من ضمنها تخفيف التزاحم ومنع التجمعات الحالي انفراجه تعود الاحتفالات الصوفية والموالد من جديد وبشكل طبيعي.

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
السيدة زينب مقام السيدة زينب مولد السيدة زينب الطرق الصوفية الصوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-2-2023

زعيم ‎كوريا الشمالية يمنع تسمية البنات والنساء باسم ابنته

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 14-2-2023 فى الأسواق المصرية

أكرم القصاص: الرئيس السيسى قدم استعراضًا مركزًا عن تجربة مصر خلال 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

بسنت حسن

أيها الملك السعيد.. ذو الرأى الرشيد

عبد الرحيم طايع

"المصرعودى" العظيم!

مؤمن المحمدي

كارتون هندى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (20) عيد الحب

خالد حريب

فيديو الدكتور حمزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع