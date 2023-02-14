بسبب الإصلاحات.. غلق مقام السيدة زينب فى الليلة قبل الختامية للمولد

يستمر إغلاق مقام السيدة زينب بمسجدها بالقاهرة في الليلة قبل الختامية للمولد بسبب الإصلاحات التي يشهدها المسجد خلال الفترة الحالية، وسط إقبال كبير من المريدين والمحبين والذين ملؤا محيط المسجد لإحياء ذكرى المولد.

وأقبل الآلاف من جميع أنحاء الجمهورية للاحتفال بمولد السيدة زينب، حيث تشهد هذه المناسبة زخم كبير في كل عام ويحرص العديد من المواطنين على الحضور برفقة أسرهم وأطفالهم، كما تنظم الفرق الصوفية وحلقات الذكر والاحتفالات خلال فترة المولد فيما تتضاعف الأعداد في الليلة الختامية والتي توافق اليوم الثلاثاء.

وتحتفل الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وحفيدة رسول الله في آخر ثلاثاء في شهر رجب من كل عام، حيث تبلغ عدد الساحات الصوفية هذا العام نحو 50 ساحة تقدم خدماتها للمحبين وحلقات الذكر والإنشاد بمحيط المسجد.

ومن المتوقع أن تشهد الليلة الختامية هذا العام إقبالا كبيرا، خاصة وانه كان قد حُرم محبي آل البيت من إقامة المولد خلال الأعوام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي اجتاح العالم في مطلع عام 2020 وفرض العالم إجراءات احترازية للحد من انتشاره كان من ضمنها تخفيف التزاحم ومنع التجمعات الحالي انفراجه تعود الاحتفالات الصوفية والموالد من جديد وبشكل طبيعي.

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب