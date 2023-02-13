الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«خليني شوية معاك» و«قادر أكمل».. أبرز أغاني 2023 لعيد الحب

عيد الحب
عيد الحب

يحتفل غدًا العالم بعيد الحب «الفلانتين»، كما تشهد الحالة الفنية للمطربين انتعاشة قوية، وطرح بعض نجوم الغناء العديد من الأغاني المصرية، الرومانسية تزامنًا مع هذه المناسبة، جاء على رأسهم، أحمد سعد وأنغام وعمر كمال ورامى جمال ومصطفى شوقي ومصطفى جاد.

أحمد سعد يطرح أحدث أعانية "ياعارف" - فى هذا الموعد

أحمد سعد

يستعد أحمد سعد لطرح أغنيته الجديدة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب التي تحمل اسم «قادر أكمل».

وشارك سعد البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة، عبر «إنستجرام»، وعلق: «استنوا أغنية عيد الحب قادر أكمل يوم الثلاثاء الساعة 3 على قناتي على يوتيوب».

شلل في الأمعاء واستئصال للرحم.. موقع مصري يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام - RT Arabic

أنغام

تعيش النجمة أنغام حالة من الانتعاشة الفنية، إذ تستعد لطرح أغنية في عيد الحب بعنوان «خليني شوية معاك»، من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز.

Ramy Gamal - 3amla eh [ Official lyrics video ] | رامي جمال - عاملة ايه - YouTube

رامى جمال

وطرح رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم «عاملة إيه»، وتحمل توقيع المولف أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

مصطفى شوقي يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "غدارة"

مصطفى شوقي

بمناسبة عيد الحب طرح مصطفى شوقي أحدث أغنياته «جيبى بيوجعنى» ويتعاون فيها مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو.

طرح كليب عمر كمال وشيماء المغربي "انتي قلبي" غدًا | خبر | في الفن

عمر كمال وشيماء مغربى

طرح عمر كمال بالتعاون مع المطربة شيماء مغربي أحدث أغنياته احتفالا بعيد الحب، وتحمل اسم «النجمة البعيدة».

«النجمة البعيدة» تحمل توقيع أسامة الوكيل وألحان الملحن عمرو قطب.

فى عينيكى نور" أغنية لـ مصطفى جاد ويطرحها فى عيد الحب - موقع مصر الإخباري

مصطفى جاد

شوق المطرب والملحن مصطفى جاد متابعيه بطرح برومو لأغنيته الجديدة التي ستحمل عنوان «في عينيكي نور» ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في إطار الاحتفال بفترة يوم عيد الحب.

أنغام رامي جمال مصطفى شوقي أحمد سعد الفلانتين نجوم الغناء الأغاني المصرية الرومانسية العشاق

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