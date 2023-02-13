«خليني شوية معاك» و«قادر أكمل».. أبرز أغاني 2023 لعيد الحب

يحتفل غدًا العالم بعيد الحب «الفلانتين»، كما تشهد الحالة الفنية للمطربين انتعاشة قوية، وطرح بعض نجوم الغناء العديد من الأغاني المصرية، الرومانسية تزامنًا مع هذه المناسبة، جاء على رأسهم، أحمد سعد وأنغام وعمر كمال ورامى جمال ومصطفى شوقي ومصطفى جاد.

أحمد سعد

يستعد أحمد سعد لطرح أغنيته الجديدة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب التي تحمل اسم «قادر أكمل».

وشارك سعد البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة، عبر «إنستجرام»، وعلق: «استنوا أغنية عيد الحب قادر أكمل يوم الثلاثاء الساعة 3 على قناتي على يوتيوب».

أنغام

تعيش النجمة أنغام حالة من الانتعاشة الفنية، إذ تستعد لطرح أغنية في عيد الحب بعنوان «خليني شوية معاك»، من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز.

رامى جمال

وطرح رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم «عاملة إيه»، وتحمل توقيع المولف أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

مصطفى شوقي

بمناسبة عيد الحب طرح مصطفى شوقي أحدث أغنياته «جيبى بيوجعنى» ويتعاون فيها مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو.

عمر كمال وشيماء مغربى

طرح عمر كمال بالتعاون مع المطربة شيماء مغربي أحدث أغنياته احتفالا بعيد الحب، وتحمل اسم «النجمة البعيدة».

«النجمة البعيدة» تحمل توقيع أسامة الوكيل وألحان الملحن عمرو قطب.

مصطفى جاد

شوق المطرب والملحن مصطفى جاد متابعيه بطرح برومو لأغنيته الجديدة التي ستحمل عنوان «في عينيكي نور» ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في إطار الاحتفال بفترة يوم عيد الحب.