حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الزمالك

كشف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك

وضم تشكيل سموحة كلًا من:

في حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : شريف رضا – أحمد شوشة – محمد مغربي – أحمد حكم.

خط الوسط : أحمد جمال – محمد حليمو – أحمد مصطفي – مصطفى سعد «ميسي»- حسين فيصل.

خط الهجوم : حسام حسن.

وتُقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد طارق - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

يسعى الزمالك للخروج من دائرة النتائج السلبية والعودة للانتصارات عندما يواجه فريق سموحة في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز.

الزمالك خاض 9 مباريات منذ بداية العام الجاري لم يحقق خلالها سوى فوز واحد على فيوتشر وتعادل ثلاث مرات وخسر خمس مرات وسجل في المباريات التسع ستة أهداف فقط ودخل مرماه 14 هدفًا، وكانت نتيجة النتائج السلبية تراجع الفريق للمركز السادس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة والخروج من بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم وبداية سيئة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثاني عشر في جدول الدوري، برصيد 20 نقطة من أربعة انتصارات، و8 تعادلات، وخمس هزائم، ولديه أضعف هجوم في الدوري برصيد 12 هدفًا بالتساوي مع حرس الحدود، ودخل مرماه 14 هدفًا، ولعب مباراتين تحت قيادة أحمد سامي الذي تولى المسئولية خلفًا لطارق العشري، فاز في الأولى على إنبي وتعادل في الثانية مع المصري ويسعى لاستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الزمالك لتحقيق الفوز والوصول للنقطة 23.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين، ويساعده أحمد توفيق طلب وهاني عبدالفتاح، ومعهم جلال أحمد، حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو، وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.