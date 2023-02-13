نور محمود لـ«الدستور»: المنافسة الفنية أصبحت على مدار العام.. وأشارك في رمضان بـ«محارب»

حقق الفنان نور محمود نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركته في مسلسل “مهلة أخيرة” ضمن حكايات “في كل أسبوع حكاية” مع الفنانة داليا مصطفى.

وأعرب “نور” في تصريحات لـ"الدستور" عن سعادته بنجاح “مهلة أخيرة”، مشيرا إلى أن المنافسة الدرامية أصبحت طوال العام وليست مقتصرة على موسم معين.

وقال نور محمود: "في رأيي المنافسة حالياً أصبحت طوال العام وقوية جداً وليست قاصرة على موسم معين، فأصبح ذلك على مدار العام بالكامل، وأرى أنه لا يوجد (أوف سيزون وهاي سيزون) كما كان من قبل، فلدينا الآن مسلسلات سواء برمضان أو خارجه".

وعن مشاركته في موسم رمضان المقبل، قال نور محمود إنه يشارك في مسلسل “محارب” مع الفنان حسن الرداد، مؤكدا أن الأحداث شيقة ما جعله يوافق على المشاركة في العمل.

وتدور أحداث مسلسل محارب، في إطار الإثارة والأكشن، ويجسد حسن الرداد خلال أحداث المسلسل شخصية سائق ميكروباص، يواجه العديد من المواقف التي تجعل شخصيتها إطارها يتمحور في الأكشن والإثارة.