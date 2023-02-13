الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى: البحث العلمى هو الأساس للتغلب على جميع الأزمات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، إن البحث العلمي هو الأساس للتغلب على جميع الأزمات ومن أبرزها أزمة فيروس كورونا العالمية، مؤكدًا أن الوزارة خلال السنوات الماضية استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار وتوفير المناخ الملائم للباحثين لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد وزير التعليم العالي- خلال افتتاحه فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار- اهتمام الدولة بدعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

وأشار إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المستهدف، وإقامة شراكات مع صناع السياسات ورجال الأعمال والدبلوماسيين والمجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة الى جانب تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاعات البحثية المُختلفة ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد ضرورة تحفيز الجامعات للمضي قدمًا بشكل استباقي في نقل التكنولوجيا وتسويق النتائج البحثية المتميزة، مشيرًا إلى أن القانون المصري بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار مكن المؤسسات الأكاديمية والبحثية من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية وشركات، مما أسهم في تمهيد الطريق لتلك المؤسسات لاستغلال وتسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع.

وأشار إلى أهمية رعاية الموهوبين والنوابغ وجذبهم لضمان استمرار التطور التكنولوجي لمصر بطريقة صحية ومستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بعودة فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، بدعم من القيادة السياسية بعد توقفه لمدة 3 سنوات.

وقال إن المعرض أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين في مصر والمنطقة، وهو إحدى الآليات التنفيذية التي تنتهجها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التي يمكن أن تتبناها وتحتضنها الأكاديمية حتى تصل إلى منتج نهائي يحمل شعار "صنع في مصر".

وأكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الابتكار يعد المفتاح لإيجاد الحلول لأكبر التحديات التي تواجه المجتمع، قائلًا "ستكون لدينا الفرصة لرؤية ثمار استثمارنا في الابتكار، كما هو واضح في الشركات الناشئة للتقنيات الطبية، وحلول الطاقة النظيفة، وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الزراعية والبيئية الرائدة".

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون اليوم بين الهيئة ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية، للتعاون في تنفيذ المشروعات البحثية في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والموارد الطبيعية وإدارة المياه والطاقة المُتجددة وتغير المناخ والصحة.

وأكد أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نجحت في تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونظرائهم في الدول الأخرى.

وضم معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام أكثر من 11 جناحًا متخصصًا: (بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلي، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم)، إلى جانب 15 فعالية ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات.

وشهد المعرض مشاركات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند وروسيا والبرتغال، وبحضور لفيف من رجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

يذكر أن ضيف شرف المعرض هذا العام دولة البرتغال، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية.
يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام إطلاقه في 2014، وقد عقدت النسخ السابقة في الحرم اليوناني بالتحرير وقصر البارون وقلعة صلاح الدين ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة النسخة السابعة للمعرض.

وزير التعليم العالي البحث العلمي الأزمات فيروس كورونا التكنولوجيا توفير المناخ

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وائل لطفي

رسائل دبى

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