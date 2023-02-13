الكويت: رؤية 2035 تسعى لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي

أكد رئيس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة الاهتمام بنموذج الحكومات المستقبلية.

وقال خلال كلمة له في جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات إن الاهتمام بتلك النماذج قد تزايد بعد التحديات العالمية الجديدة، مشيرا إلى أن التحديات العالمية والظروف الاستثنائية تضع حكومات العالم أمام خيارات صعبة.

كما أوضح أن مبدأ التفكير في مستقبل نماذج الحكومات من الضروريات الحتمية في الوقت المعاصر، مضيفا أن بلاده خطت بثقة نحو تنفيذ خطتها ورؤيتها الحكومية 2035.



ونوه إلى أن رؤية 2035 تسعى لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.



كما أشاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما حققته بلاده من إنجازا علميا جديدا بإطلاق أول قمر صناعي لدولتنا من ولاية فلوريدا الأمريكية، مضيفا أن التطبيقات والحلول المستقبلية تتيح آفاق تتسع للعديد من المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي



وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعوب العربية بالحفاظ على بلادها، مستشهدًا بالأحداث التي شهدتها المنطقة العربية والعالم خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات: «الدول حاجة والحفاظ عليها حاجة واللي بين الناس والإعلام والمثقفين والسياسيين حاجة.. من يقود ويحكم دولة يمسك بيديه نارا.. اللي ماسك الدولة بإيده ماسك النار بإيده وأي مسئول بيقود دولة مهما كانت غنية أو فقيرة هو ماسك النار بإيده».

وأضاف: «حافظوا على فضل الله على بلادنا وشوفوا الأحداث والآثار محبش أقول أسماء الدول حتى لا أؤلم أحدا، الدول التي دخلت في نفس الحالة لمصر عام 2011، بنتخلص منها بعد 10 سنوات على أقل تقدير وبفرضية نجاح مسار الحركة».

واختتم: «بشكركم وهنا المنصة دي فرصة عظيمة عشان الناس تسمع وتشوف وتتعلم التجارب والمسارات التي تم العمل بها نجحت والتي لم تنجح، كل الأمان والسلام والاستقرار لكم».

