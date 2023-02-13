المصيلحى يستعرض خطة التموين واستعدادات شهر رمضان أمام «صناعة الشيوخ»

◄ محمد حلاوة: نعمل على تعميق الصناعة لسد الفجوة الدولارية.. ونبحث توافر السلع الأساسية بالأسواق ..افتتاح مشروع سايلو فودز العملاق خطوة كبرى لتحقيق الأمن الغذائى

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة، استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعامل مع الأسواق مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وموقف المخزون من السلع الاستراتيجية، ودور معارض أهلًا رمضان فى توفيع السلع للمواطنين، وذلك فى حضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سيشهد مناقشة عدد من الملفات الهامة ومن بينها تطوير التجارة الداخلية فى ظل موجة الغلاء العالمي، وضمان توافر كل السلع الأساسية التى تهم المواطنين فى الأسواق، وعدم نقص المعروض من أى سلعة من السلع الأساسية فى المنافذ والمحال الكبرى وفى الأسواق عمومًا، مضيفًا: نساند جهود الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى وافتتاح المشروعات العملاقة الأخيرة مثل مشروع "سايلو فوود"، خطوة كبرى نحو تحقيق الأمن الغذائى المنشود.

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن ملف تطوير الصناعة المصرية ومن بينها تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا من أهم الملفات التى تحرص الدولة على تحقيقها، لا سيما وأنها تعد عاملًا أساسيًا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، لتحقيق الخطط الموضوعة لعملية التنمية الشاملة.

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مناقشة ملف التجارة الداخلية باعتباره من الملفات الهامة، لا سيما فى ظل موجات الغلاء والتضخم العالمي التى نشهدها، والتى نتجت عن عدة ظروف من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ساهمت في تضخم أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة، وظهور مشكلات فى مجال الشحن والحاويات، مما شكل تحديًا قويًا داخل قطاع التجارة الداخلية.

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة سيشهد أيضًا، مناقشة استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان الكريم والذى سيحل في النصف الأخير من مارس، ومنها خطط الوزارة بشأن توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار معقولة ومعارض أهلًا رمضان بالقاهرة والمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير كل السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع، خاصة طوال شهر رمضان المعظم.

وشدد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على ضرورة تكثيف وتشديد الرقابة عى الأسواق لمواجهة الاحتكار لا سيما فى ظل حالة الغلاء العالمية، ومنع أى محاولات للمزايدة بالسلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق والمستهلكين من قبل بعض التجار بهدف المضاربة على أسعارها وافتعال أزمات من أجل التربح السريع.



وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى الدور الهام لجهاز حماية المستهلك فى المتابعة والرقابة على الأسواق وذلك من خلال استمرار إلزام التجار بكتابة أسعار المنتجات حتى يتمكن المستهلكين من الابتعاد عن التجار المحتكرين، مؤكدًا أن الدولة تقوم بدور هام وفعال لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذ أهلًا رمضان، وإقامة المعارض التى تتوفر فيها غالبية السلع بأسعار معقولة.