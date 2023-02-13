الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد مهران: مؤتمر القدس أكد ضرورة التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

محمد مهران
محمد مهران

ثمن الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره أمس فعاليات مؤتمر الجامعة العربية تحت عنوان" دعم.. وحماية القدس"، قائلا: “الرئيس حرص على التأكيد في أكثر من جملة على أن مصر لن تألوا جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف بجانبه وتقديم كافة أوجه الدعم، وتجريم أي انتهاكات إنسانية غير شرعية تُمارس من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والاستمرار على نهج المفاوضات وطرح القضية على مائدة المجتمع الدولي، من أجل إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية”.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية، أن مؤتمر القدس أكد الإجماع العربي الكبير نحو معالجة جذور الأزمة، واستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، تحقيقا للأمن الاقليمي، وإعلاء مبادىء الاستقرار والسلام والتعايش السلمي، والحفاظ على أسمى معاني حقوق الإنسان، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واستنكر استاذ القانون الدولي شتى أشكال الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، سواء استيطان وهدم للمنازل، وتهجير، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن كل هذه الانتهاكات تُنذر بانفلات الأوضاع الأمنية وعواقب وخيمة تؤثر على العديد من المدنيين.

 

ارتكاب جرائم حرب احتلال الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي الانتهاكات الاسرائيلية الدكتور محمد محمود مهران الشعب الفلسطيني القانون الدولي

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رسائل دبى

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