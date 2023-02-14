«البيزنطية» تحتفل بذكرى البار مارون الناسك والقديس إفكسنديوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية، بذكرى القديس إفكسنديوس، وهو من مواليد سورية في أواخر القرن الرابع. عاش منقطعاً إلى الله، وناضل عن الايمان القويم ضد أضاليل عصره. انتقل إلى الله قبل سنة 473، في عهد الإمبراطور لاون.

هذا بجانب تذكار البار مارون الناسك، وعاش البارّ مارون الناسك في القرن الرابع والخامس في ضواحي حماة. ولا شك انه هو الذي كتب إليه القدّيس يوحنا الذهبي الفم من منفاه سنة 405. وانتقل إلى الله فقبل سنة 423. في القرن السادس، نرى بين حمص وحماة ديراً على اسمه، وهو دير قد امتاز بتمسّكه الشديد بما حدّده المجمع الخلقيدوني، ومناهضته للأضاليل التي حرمها المجمع المذكور. إن الكنيسة المارونية تعيّد أيضاً في 2 آذار للقديس يوحنا مارون، رئيس هذا الدير والذي رفعه شعبه إلى الكرسي البطريركي الإنطاكي، أثناء الشغور الطويل الذي عاناه هذا الكرسي بين سنة 636-742، فكان أول بطريرك للطائفة المارونية.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أنكر بطرس مرّة أولى ولم يبكِ، لأنّ الربّ لم يكن قد نظر إليه. أنكر مرّة ثانية ولم يبكِ لأنّ الربّ لم يكن قد نظر إليه أيضًا. أنكر مرّة ثالثة فنظر يسوع إليه، فبكى بكاءً مرًّا (راجع لو 22: 62). انظر إلينا أيّها الربّ يسوع لكي نعرف كيف نبكي خطايانا. هذا يظهر بأنّ سقوط القدّيسين أيضًا يمكن أن يكون مفيدًا. لم يكن إنكار بطرس عبثًا بالنسبة إليّ؛ بل على العكس، فقد ربحت بتوبته وتعلّمت أن أحفظ نفسي من محيط غير وفيّ.

لقد بكى بطرس إذًا بكاءً مرًّا جدًّا. لقد بكى كي يتمكّن من غسل خطأه بالدموع. وأنتم أيضًا، إن أردتم أن تنالوا الغفران، أمحوا أخطاءكم بالدموع، فينظر الرّب يسوع إليكم في الوقت نفسه والساعة ذاتها. إن واجهتم أيّة سقطة، هو الشاهد الحاضر على حياتكم السريّة، ينظر إليكم ليدعوكم وليجعلكم تعترفون بخطئكم. افعلوا إذًا كما فعل بطرس، الذي قال في مكان آخر ثلاث مرّات: "نَعم يا رَبّ، أَنتَ تَعلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ" أنكر ثلاث مرّات واعترف أيضًا ثلاث مرّات؛ لكنّه أنكر في الليل واعترف في وضح النهار.

لقد تمّت كتابة هذا كلّه لإفهامنا أنّه يجب علينا ألاّ نتباهى. إن سقط بطرس لأنّه قال: "لو تركوك كلّهم، فأنا لن أتركك" فمَن غيره سيحقّ له الاعتماد على نفسه؟ من أين سأدعوك يا بطرس لتقول لي ما كنت تفكّر فيه عندما بكيت؟ أمن السماء حيث اتّخذت مكانًا لك بين أجواق الملائكة أم من القبر؟ لأنّ الموت الذي قام منه الربّ لا يشعرك بالاشمئزاز. علّمنا ما أفادتك به دموعك. لكنّك علّمت ذلك بسرعة: بما أنّك سقطت قبل أن تبكي، فإنّ دموعك أدّت إلى اختيارك لتقود الآخرين، أنت الذي لم تعرف بدايةً كيف تقود نفسك.