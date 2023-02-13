الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

حبس
حبس

أجلت الدائرة التاسعة محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، محاكمة عاطل وآخرين، بقتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر لجلسة 14 مارس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلى شمال بنها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين “م. ع “، عاطل، و”ع.ع”، طالب، و"ع.ج" موظف، في قتلوا المجني عليه سعيد محمد علي 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء فأس وشرشرة، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الطفل “م. س” مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وتربصوا له، بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كما أضاف أمر أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "فأس وشوم".

محكمة جنايات بنها عاطل قتل إمام مسجد جنايات شبين القناطر

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