«إتش سى»: توقعات بصعود سهم «طلعت مصطفى» خلال ٢٠٢٣ بفضل انتعاش قطاع السياحة

أصدرت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، تقريرًا يرجح صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بفضل انتعاش قطاع السياحة وارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مشيرة إلى أن السهم يتداول عند سعر منخفض بشكل مبالغ فيه، على الرغم من تحقيقه نتائج مالية جيدة، وتوزيع أرباح على المساهمين، وتميزه بمضاعف لصافي قيمة الأصول عند 0.32 مرة.

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي مبيعات ضخمة وغير مسبوقة بلغت 33.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2022، محطمة بذلك رقم مبيعاتها غير المسبوق بالسوق العقارية المحقق في العام الماضي وبما يتخطى مستهدف مبيعاتها لعام 2022 المتوقعة والبالغة 26.24 مليار جنيه بواقع 28%.

وربطت شركة إتش سي، في تقرير بحثي، صعود القطاع العقاري خلال عام 2023، بثلاثة عوامل وهي الانتعاش الاقتصادي، وتيسير السياسات النقدية، وتطوير سوق الرهن العقاري للشريحة الفوق المتوسطة، مبدية تفاؤلها بأن استمرار التضخم المرتفع التي تسببت في أسعار فائدة حقيقية سلبية ستؤدي لصالح قطاع العقارات المصري، الذي ينظر إليه المستثمرون عادة على أنه ملاذ آمن.

وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قد اختارت رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022، كما اختارته ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط لعام 2021.

وسبق أن توقعت مجموعة طلعت مصطفى، أن يحقق قطاع مشروعات الضيافة خلال عام 2022 أفضل أداء مالي وتشغيلي على الإطلاق منذ عام 2018، لتصل الإيرادات المحققة من الفنادق خلال السنة المالية 2022 إلى نحو 2.4 مليار جنيه بارتفاع عن الإيرادات المسجلة في السنة المالية 2021، والتي بلغت 1.27 مليار جنيه مما يعني زيادة بنحو 90% تقريبًا على أساس سنوي، كما توقعت أن يتعدى رقم الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مليار جنيه مقارنةً بـ372 مليون جنيه عن السنة المالية 2021، بما يمثل زيادة على أساس سنوي بنحو 3 أضعاف.

وتقدم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالـمية، منها منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا - الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل - القاهرة. كما تعكف على تطوير فورسيزونز كايرو كابيتال بمدينتي وفورسيزونز الأقصر ومشروع راديسون ساس كوليكشن بمرسى علم.