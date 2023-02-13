ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها في كفر الشيخ

ألقى رجال مباحث مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، القبض علي عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزتهما كمية من الحشيش وسلاحين أبيضين، يقومان بترويجها على زبائنهما بمركزي دسوق وفوه، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأحيل المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهما.

البداية بتلقي إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام عاطلين، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامهما في 8 قضايا، بالاتجار في الحشيش، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطهما.

باتخاذ الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول "م.ا "، في أحد الأكمنة المعدة له وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش تزن كيلو و150 جراما، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما جرى ضبط المتهم الثاني"أ.م "، في احدى قرى دسوق يروج المواد المخدرة، وبحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض" مطواة"، ومبلغ مالي.