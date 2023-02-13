الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة استورجى وآخر بتهمة قتل شخص فى طوخ لـ 15 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة السادسة محكمة جنايات بنها، تأجيل محاكمة استورجي وآخر متهمين بقتل شخص وإشعال النيران في جثته لإخفاء معالم الجريمة، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية، لجلسة 15 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد على إبراهيم على، ووكيل النيابة محمد رمضان، وأمانة سر محمد فرحات.

كان المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحال المتهمين وهما "م .م "، استورجى سيارات، و"ع.م"، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه "محمد ت ا"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على قتله وأعدا سلاحًا أبيض "سكينا" وقاما باستدراجه إلى مكان ناء حتى أشهرا فى وجهه السلاح الأبيض وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب التأكد من قتله اتفقا على إخفاء معالم الجريمة وسكبا كمية من المواد المعجلة للاشتعال "بنزين" وأشعلا النيران بالمجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاما بسرقة محفظة جلدية بها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى والمملوكة للمجني عليه كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكينا" وحازا وأحرزا أداة مواد معجلة للاشتعال مما يستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مبرر قانوني ودون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات بنها استورجى قتل شخص النيران المستشار السيد هاشم الصادق

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