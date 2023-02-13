صندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى أظهر قدرته على الصمود أمام التداعيات السلبية

أشادت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أخذاً في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في دبي، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.