إحالة سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في النزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة بإحالة سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق للمحاكمة العاجلة.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تلقى إشارة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر ادعاء حادث تصادم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة "الميكروباص" المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.