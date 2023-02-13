الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: تقدم وازدهار دبى يشكل تجربة تنموية ملهمة للمنطقة العربية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تقدم وازدهار إمارة دبي يشكل تجربة تنموية ملهمة للمنطقة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، في إمارة دبي.

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلًا ملهمًا لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة سيادته يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل أساسًا مهمًا للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.

وشهد اللقاء تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كل الأصعدة، لاسيما مع إمارة دبي، بما انعكس إيجابًا على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية، وصولًا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

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وائل لطفي

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