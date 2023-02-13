الرئيس السيسى يهنئ نيكوس خريستودوليدس بانتخابه رئيسا لقبرص

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى نيكوس خريستودوليدس بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية قبرص.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته "يطيب لي باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى نيكوس خريستودوليدس على انتخابه رئيسًا لجمهورية قبرص، وعلى نيله ثقة الناخبين القبرصيين في الانتخابات التي أجريت يوم 12 فبراير الجاري، متمنياً له كل النجاح والسداد في قيادة قبرص وشعبها الصديق نحو المزيد من التقدم والرخاء.

وأضاف الرئيس السيسي، أن العلاقات المصرية القبرصية، لطالما كانت وستظل علاقات تاريخية ممتدة، تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضاري والتبادل الإنساني الغني والقيم الرفيعة التي تجمعنا، فضلاً عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة بحكم القرب الجغرافي، والتعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في جوارنا الإقليمي.

وتابع الرئيس، إنني إذ أتطلع إلى استمرار المستوى النشط والرفيع من التنسيق والتشاور مع القيادة القبرصية الجديدة حول المزيد من تعزيز الشراكة بين بلدينا، فلا يفوتني أن أعبر عن عميق تقديري للرئيس نيكوس أنستاسياديس على دوره المحوري خلال سنوات رئاسته جمهورية قبرص في تقوية أواصر الصداقة المصرية القبرصية وتطويرها، متمنيًا له كل التوفيق في المستقبل".