وزاة التعليم تنفى ربط المدارس النتيجة بالمصاريف

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم البدء في توزيع الكتب الدراسية للطلاب على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، ن هناك مدرسة حجبت نتيجة الطلاب لعدم دفع مصاريف الكتب، ولكن كان هناك توجيه سريع من الوزير بعدم ربط النتيجة بالمصاريف.



واختتم شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن أي شكوى ترد الوزارة من أي إدارة تعليمية أو مدرسة يتم التعامل معها على الفور بجدية شديد.