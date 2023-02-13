الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: زيادة «فيتامين D» فى الجسم تسبب فرط كالسيوم الدم وتضر بصحة الكلى والقلب

فيتامين D
فيتامين D

أكدت وزارة الصحة والسكان، إن زيادة فيتامين D في الجسم، تسبب فرط كالسيوم الدم، وتضر بصحة الكلى والقلب.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات التى يجب عليها الاهتمام بحصولها على فيتامين د، وذلك لضمان تعزيز الصحة العامة لهذه الفئات:

1 - عند الأطفال من اليوم الأول.

2 - عند الحوامل بداية من الشهر الرابع.

3 -  كبار السن.

4 - الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل (الضغط – السكر – القلب - السرطان).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، إن نقص فيتامين د له مجموعة من الأعراض مثل التعب والإرهاق وقصور التركيز والإصابة المتكررة بكثير من العدوى ووجود ألم العظام والعضلات، بالإضافة إلي التساقط المفرط للشعر والنسيان والاكتئاب وجفاف الجلد، فضلا عن حدوث خلل فى الغدة الدرقية وخلل فى الخلايا العصبية .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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