الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانييون يجمعون مبالغ مالية كبيرة لمساعدة تركيا فى مواجهة أثار الزلزال

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إنه تم جمع أكثر من 16000 يورو (14000 جنيه إسترليني) حتى الآن من المساعدات لتركيا لمواجهة أثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن راشيل كوكوك وإبنتها سينيز الطالبة في جامعة كوليدج كورك أعلنا إنشاء صندوق أهلي لجمع التبرعات للمساعدة في مواجهة أثار الزلزال في تركيا في مدينة البستان في مقاطعة كهرمانماراس في تركيا، وهي البلد التي جاء منها زوج كوكوك.

وقالت العاملة في التجزئة البالغة من العمر 41 عامًا: "لقد كنا نذهب إلى هناك منذ 23 عامًا، كانت البستان أيضًا منزلنا، وكان هؤلاء الأشخاص هم شعبنا".

وأضافت: "هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون في محطات الأخبار أعرف وجوههم، وأعرف عائلاتهم، ومن المحزن تمامًا أن هؤلاء الأشخاص قد رحلوا الآن ونرى الكثير منهم على الأرض لا يملكون شيئًا."

واختتمت: "لم يسمع أحد من قبل عن البستان قبل هذه المأساة المروعة وأنا وابنتي أردنا تسليط الضوء على الأشخاص الطيبين وأن هذه الكارثة الطبيعية تسببت في فقدان الناس لحياتهم".

أثناء إعداد صفحة جمع التبرعات، سافر زوج الطاهية كوكوك، إرجين، البالغ من العمر 47 عامًا، إلى البستان، صباح الثلاثاء الماضي في محاولة للعثور على أفراد اسرته.

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