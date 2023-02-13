لإنتاج ٢٤ فيلمًا وثائقيًا... تفاصيل تعاقد شركة CMC مع المتحدة للخدمات الإعلامية

تعاقدت شركة CMC مع مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إنتاج ٢٤ فيلمًا وثائقيًا خلال عام 2023م لصالح قطاع الأخبار؛ ليتم عرضهما على قناتي "القاهرة الإخبارية" و"اكستر نيوز".

وعقب تعاقد CMC مع المتحدة، صرح هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة المتحدة لقطاع الإنتاج الفني، بأن شركة CMC صارت بعد الموسم الأول من أفلامها الوثائقية، شريكًا تثق فيه المتحدة، وذلك لكون أفلامهما مهمة وذات تأثير كبير على الجمهور نتيجةً لأفكارها وطريقة عرضها ورسائلها، وهو ما تنتظره وتتوقعه الشركة المتحدة في الموسم الثاني من أفلام CMC التي تعاقدت عليها لصالح قطاع الأخبار.

يذكر أن قطاع الأخبار يقوده الإعلامي أحمد الطاهري، بينما يتولى إدارة CMC كلاً من الإعلامية رشا الشامي والروائي أسامة الشاذلي.

وأبرز الأفلام خلال الموسم الثاني، فيلم "جاب الديب من ديله"، عن المنتج المسرحي سمير خفاجي مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، وفيلم "مدينة لا تنام" عن محافظة القاهرة عن تلك المدينة الحية ٢٤ ساعة كل يوم من إخراج أحمد عبد الجواد، وفيلمًا عن أحمد سالم الإذاعي والممثل والطيار يكتب قصته محمد حربي، وفيلمًا عن حياة المقرئ الشيخ محمد رفعت، وكذلك أفلامًا عن الموسيقار نبيل الضبع مؤلف موسيقى الصوت والضوء، وآخر عن سر كوكب الشرق أم كلثوم في الموسيقى من إخراج وليد الرفاعي وكتابة عمرو شاهين، وغيرها من الأعمال الوثائقية الملقبة بـ“وثائقيات ترتدي العباءة اللف”.

يذكر أن شركة CMC برئاسة الإعلامية رشا الشامي والروائي أسامة الشاذلي، وقعت عقود شراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022 م؛ وجاء التعاون بين شركة المتحدة و CMC بعد اعتماد الشركة الأخيرة كمنتج منفذ ضمن شركات المتحدة للإنتاج الدرامي والوثائقي، وتتناول الأفلام الوثائقية مختلف القضايا الاجتماعية والفنية والسياسية والتاريخية.

والأفلام التي عُرِضَت من الموسم الأول 10 أفلام تنوعت بين سير ذاتية ووثائقيات اجتماعية وأعمال تاريخية وهي سيد النقشبندي ، "وحدوه الموت بالمصري"، أكابيلا، رأسك مرفوعة، معجزة في النجع، برامكة مصر، الصُحْبَة، راقية، سنوات شد الحزام، نصر حامد أبو زيد.