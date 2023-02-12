الأحد 12 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة سيناء تعلن التحقيق في واقعة إساءة طالبة للنبي والدين الإسلامي

جامعة سيناء
جامعة سيناء

أعلنت جامعة سيناء، إحالة واقعة نشر طالبة في الفرقة الأولى بكلية الأسنان عدة منشورات تسب فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاستهزاء بالجنة والحجاب.

وقالت الجامعة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبا إلى طالبة في جامعة سيناء، قررت إدارة الجامعة إحالة الموضوع لتحقيق عاجل.

وكانت طالبة بالفرقة الأولى بكلية أسنان جامعة سيناء، نشرت عددًا من المنشورات تسب فيها النبي، واستهزأت بالجنة والحجاب.

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