الأحد 12 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع أثار حادث اصطدام ميكروباص بالطريق الأوسطى

ميكروباص
ميكروباص

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة باوناش المرور لرفع أثار حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر وتيسير الحركة المرورية.

كان 5 أشخاص قد أصيبوا إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين بكارتة الطريق الأوسطي اتجاه الضبعه أمام كارته المستقبل نطاق مدينة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بكارتة الطريق وإصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة السير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

جامعة سيناء تعلن التحقيق في واقعة إساءة طالبة للنبي والدين الإسلامي

«أذكى حلاق».. انتحل اسم شقيقه للهروب من حكم فعاقبته المحكمة بـ3 سنوات سجن

«صحة الفيوم»: إصابة 107 آلاف طالب بالأنيميا

مصادر: رئيس الوزراء يزور غدًا أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإخوان.. إلى أين؟

لواء.حمدى البطران

معرض القاهرة للكتاب

جمال-أسعد

الأسعار ياحكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الكابينت الإسرائيلى يوافق على إقامة 9 بؤر استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة

بعد التظاهر ضد نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلى يطرح مبادرة حول «الإصلاح القضائى»

فلسطين تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب