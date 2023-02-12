رفع أثار حادث اصطدام ميكروباص بالطريق الأوسطى

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة باوناش المرور لرفع أثار حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر وتيسير الحركة المرورية.

كان 5 أشخاص قد أصيبوا إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين بكارتة الطريق الأوسطي اتجاه الضبعه أمام كارته المستقبل نطاق مدينة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بكارتة الطريق وإصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة السير.