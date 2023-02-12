الأحد 12 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سكن جسده.. الجنايات تعاقب حلاق انتحل اسم شقيقه للهروب

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، وبعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بالسجن غيابيا 3 سنوات للمتهم "م.ل.ا"، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في واقعة التزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 40577 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر شرطة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الاموال، أنه حال قيام سؤال المتهم "م.ل.ا" حلاق في المحضر رقم 15 أحوال بشأن سؤال المتهم عن واقعة سرقة فادلي باسم شقيقة المدعو "ا.ل.ا" وأثبت ذلك في البيان بالمحضر كونه لم يقدم تحقيق شخصية ووقع في المحضر باسم شقيقة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية محضر أحوال بدائرة القسم ، وذلك بجعل التزوير صحيح حال تحرير المختص بوظيفته باسم شقيقة علي خلاف الحقيقة ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

مدد يا رئيسة الديوان.. المصريون يحتفلون بالليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب

«تحقيق تاريخى».. الباز يكشف بالوثائق تفاصيل اغتيال الإخوان لحسن البنا

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 والاختبارات الشهرية لصفوف النقل

كشف مجاني وتوعية في قافلة مياه الشرب لأهالي «بشاير الخير» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

معرض القاهرة للكتاب

جمال-أسعد

الأسعار ياحكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد التظاهر ضد نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلى يطرح مبادرة حول «الإصلاح القضائى»

فلسطين تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب

البيان الختامي لـ«قمة القدس» يدين الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس الشريف