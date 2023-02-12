سكن جسده.. الجنايات تعاقب حلاق انتحل اسم شقيقه للهروب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، وبعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بالسجن غيابيا 3 سنوات للمتهم "م.ل.ا"، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في واقعة التزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 40577 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر شرطة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الاموال، أنه حال قيام سؤال المتهم "م.ل.ا" حلاق في المحضر رقم 15 أحوال بشأن سؤال المتهم عن واقعة سرقة فادلي باسم شقيقة المدعو "ا.ل.ا" وأثبت ذلك في البيان بالمحضر كونه لم يقدم تحقيق شخصية ووقع في المحضر باسم شقيقة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية محضر أحوال بدائرة القسم ، وذلك بجعل التزوير صحيح حال تحرير المختص بوظيفته باسم شقيقة علي خلاف الحقيقة ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.