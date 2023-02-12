مؤسسة أهل مصر للتنمية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية Mass Media School لتدريب المصابين من الحروق

تسجيل عدد من مصابي الحروق بدورات التدريب ومجموعة من الأطفال للالتحاق بدورة المذيع الصغير

السويدي: لا ندخر جهدا لتطبيق برنامج دمج وتأهيل المصابين الحروق واكتشاف مواهبهم

وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون سنوي مع أكاديمية Mass Media School المتخصصة في التدريب والتأهيل الإعلامي، يوم الخميس 9 فبراير بمقر مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، والذي من المقرر أن يتم من خلاله دمج أبطال مؤسسة أهل مصر للتنمية من مصابي الحروق، بتبنيهم للالتحاق بدورات الأكاديمية التدريبية المختلفة، والاستفادة من إمكانياتها وجهودها في مجال التدريب للطلبة والطالبات الراغبين في تطوير قدراتهم الدراسية والإعلامية، والتأهل للالتحاق بسوق العمل الإعلامي بشكل احترافي، وتوحيد جهود أهل مصر والأكاديمية لدعم مصابي الحروق.

يتضمن البروتوكول تسجيل عدد من مصابي الحروق للالتحاق بدورات التدريب التي تقدمها الأكاديمية، وتسجيل مجموعة أطفال من المصابين للالتحاق بدورة المذيع الصغير كمرحلة أولى، وبدورها تقوم المؤسسة بتقديم ندوات التوعية والوقاية ضد مخاطر حوادث الحروق وكيفية التعامل معها للعاملين بالأكاديمية، وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج الدمج والتأهيل النفسي والمجتمعي المقدم من مؤسسة أهل مصر للتنمية لمصابي الحروق كهدف من أهداف المؤسسة، ومن خلال دعم المراكز والهيئات والأكاديميات التعليمية لأهل مصر التي تسعى دائما لإنقاذ حياة مصابي الحروق.

قالت د. هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أن المؤسسة لا تدخر جهدا لتطبيق أهم وأكبر برامجها الخاصة بدمج وتأهيل مصابي الحروق، معبرة عن فخرها بالتعاون مع أكاديمية Mass Media School، وسعادة المشاركين من المصابين بالفكرة وحماسهم للتعلم، بتضافر الجهود بين الأكاديمية ومؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مواهب المصابين، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام في تغيير الرأي العام تجاه قضية الحروق.

أضافت السويدي شاكرة الأكاديمية على ايمانها بقضية الحروق ودعمها للمصابين، معربة عن سعادتها بمثل هذا التعاون والذي يتيح للمصابين العمل في المجالات المختلفة و قالت " أتمنى تمكين كافة مصابي الحروق من خلال تحقيق أحلامهم وممارسة حقوقهم في عيش حياة كريمة، فقد يكون حالف الحظ هؤلاء المصابين في وجود مكان تمكن من اللحاق بحياتهم و إنقاذها وخوض رحلة العلاج معهم، لكن هناك الكثير من المصابين لم يجدوا مكان يمكنه إنقاذ حياتهم وعلاجهم بعد، لذا أملنا جميعا مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان لكي يستطيعون إيجاد مكان متخصص لإنقاذ حياتهم وعلاجهم.

و من جانبه قال أ. ابراهيم مسعد رئيس مجلس ادارة أكاديمية Mass Media School "سعداء بالفرصة التي قد اتاحتها لنا مؤسسة أهل مصر للتنمية بالمساهمة في برنامج الدمج والـتأهيل النفسي والمجتمعي لمصابي الحروق، ومتحمسين لبدء تقديم دوراتنا التدريبية لهم ونشرف بتأهيل هؤلاء الأبطال للإلتحاق والعمل بالسوق الإعلامي".

وأضاف "الأكاديمية على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الأعداد من المصابين الموهوبين للإلتحاق بدوراتها المختلفة حيث تقدم الأكاديمية بموجب البروتوكول دورة التقديم التليفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC" ودورة المذيع الصغير مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج " 8 الصبح" على شاشة "DMC" ودورة اللغة العربية للإعلاميين مع دكتور عبد الله الخولي أستاذ اللغة العربية ونائب رئيس إذاعة القران الكريم وورشة الكتابة الصحفية مع الكاتب الصحفي دكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار والمشرف على المحتوي بقناة القاهرة الأخبارية وغيرها من الدورات التدريبية التى تدعم تقديم صناعة المحتوي المختلفة.