الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق قناة «الوثائقية» بعد 7 أيام

جريدة الدستور

تنطلق قناة «الوثائقية» التي دشنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد 7 أيام، متبنية شعار «لأن الحكايا تستحق أن تُروى بلسان أصحابها.. وحتى لا تُشوّه الحقائق ولا يُزوّر التاريخ».

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «مبروك لمصر .. مبروك للشركة المتحدة .. مبروك للأعزاء أحمد الدريني/ شريف سعيد .. عملاق جديد يعلن عن قدومه .. الوثائقية.. الوثيقة كما ترويها مصر».

وكانت  الشركة المتحدة  قد أعلنت تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.

وفي البرومو الأول للقناة الجديدة، ظهر الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، وهو يتحدث عن تاريخ القناة وأهميتها للعالم، كما ظهرت الفنانة سميحة أيوب والفنانة يسرا. وظهر في البرومو أيضًا الدكتور أسامة الأزهري، والبرلماني طارق خولي، والباحث أحمد بان.

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية

تردد قناة الوثائقية 12303، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي/ H.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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