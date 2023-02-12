وادى دجلة تنظم أكبر مهرجان رياضي بـ"أسيوط".. وتكرم لاعبي الكاراتيه والجودو وكرة القدم عن بطولات العام الماضي

نظم نادي وادى دجلة أسيوط، على مدار يومي 2 و3 من شهر فبراير، و يومي 9و10 من شهر فبراير الجاري، أكبر مهرجان رياضي لأعضاء النادي؛ لتشجيع ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، واكتشاف المواهب بمختلف الألعاب الرياضية، كما تم تكريم أبطال النادي على الإنجازات التي حققوها في البطولات المحلية في أول عام على تأسيس وادى دجلة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة وادى دجلة لتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة بفروع النادي بكل المحافظات. وشارك في مهرجان وادى دجلة أسيوط أكثر من 180 لاعب في الأسبوع الاول ، و180 فى الأسبوع الثاني من أعضاء النادي من مختلف الأعمار السنية، وضمت فعاليات المهرجان

وفي ختام المهرجان تم تكريم لاعبي الكاراتيه، والجودو على تحقيق مراكز أولى ببطولة منطقة أسيوط في أول عام على إطلاق النشاط الرياضي بوادي دجلة أسيوط، وتكريم لاعبي فريق كرة القدم مواليد 2009 على تحقيق المركز الثاني في بطولة السوبر ليج بين أندية وادى دجلة

قال السيد/ طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة :"يسعدني حجم الإقبال الكبير على المشاركة في مهرجان نادي وادى دجلة أسيوط، مما يدل على نجاح استراتيجية إدارة وادى دجلة في فتح فروع بمختلف المحافظات؛ لإتاحة نادي متكامل الخدمات للراغبين في ممارسة الرياضة، وكذلك اكتشاف المواهب لتطوير الرياضة المصرية".