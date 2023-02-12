الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تهور».. إصابة 5 أطفال فى انقلاب تروسيكل بأسيوط

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

تسبب تهور 5 أطفال في قيادة دراجة نارية تروسيكل على الطريق الزراعي بعد كوبري قرية بني مرة باتجاه مركز أبنوب في أسيوط في انقلابة وإصابة 5 أطفال تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود الأهالي بانقلاب تروسيكل بطريق أسيوط / أبنوب ووجود مصابين. 

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين انقلاب دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية ما أسفر عن إصابة "محمد.م.م" 12 عامًا، و"رودينا.ا.ر"10 سنوات وأشقائها “عبدالرحمن” 10 سنوات ، و"عبدالله" 8  سنوات ، و"رحمة" 9 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الايمان العام، وجارِ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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