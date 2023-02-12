الأحد 12 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. لقاء بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

جريدة الدستور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعالياتها غدًا ١٣ فبراير، وكان في استقباله لدى الوصول سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأعقب ذلك لقاء بين الزعيمين في قصر الشاطئ بأبوظبي.

 تقدم الرئيس في مستهله بخالص التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد كذلك تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

«الدستور» يكشف سر حضور زوجة أسامة نبيه لنادى الزمالك

رئيس «فينترسال ديا» الألمانية: نتطلع لزيادة الاستثمارات والفرص البترولية التي تطرحها مصر

مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة بعد تحويلها لطائرة شحن (صور)

الرئيس السيسى يصل الإمارات للمشاركة غدًا فى القمة العالمية للحكومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. والنصر للشعوب

لواء.حمدى البطران

معرض القاهرة للكتاب

جمال-أسعد

الأسعار ياحكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معركة القانون.. كيف تتحرك المعارضة الإسرائيلية لوقف الإصلاحات القضائية؟

حفيدة نازى تدعى أنها يهودية.. نائبة جمهورية فى الكونجرس الأمريكى تثير الجدل

أبومازن: حكومة الاحتلال الحالية لم يسبق لها مثيل فى التطرف