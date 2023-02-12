«الماس القاتل».. مصرع مسنة فى الدقهلية إثر نشوب حريق بمنزلها

تسبب حدوث ماس كهربائي داخل شقة مسنة بإحدى القرى التابعة لمركز المنصورة، في وفاتها، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية طرانيس البحر التابعة لمركز المنصورة، بنشوب حريق داخل منزل سيدة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع ك. م م 65 عاما وذلك بسبب نشوب حريق داخل منزلها نتيجة ماس كهربائي.. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة.