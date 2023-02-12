الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى حادث سير بالوادى الجديد

حادث سير
حادث سير

لقي شخصٌ مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وورد إخطار أمني، لمدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من قرية تنيدة، مما أسفر عن وفاة  محمد سيد يوسف، 47 سنة، موظف بإدارة أوقاف المعصرة وإصابة بكر يوسف موظف بالمعاش وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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