«الصحة»: 3 إرشادات مهمة للمواطنين للحماية من الأمراض

وجهت وزارة الصحة والسكان 3 إرشادات مهمة للمواطنين للحماية من الإصابة بالأمراض، في ظل ما تشهده الأجواء من طقس شتوى يساعد فى انتقال الأمراض والعدوى.

وناشدت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتا الرسمية على موقع "فيسبوك"، المواطنين اتباع 3 نصائح، ولتي جاءت على النحو التالي:

1- غسيل اليدين باستمرار لمدة 30 ثانية.

2- استخدام مناديل عند العطس والكحة.

3- تجنب لمس وجهك.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، عن ميزانية الوزارة لتوفير الطعوم واللقاحات، لافتا إلى أن الوزارة تنفق سنويا حوالي مليار و800 ألف جنيه على توفير الطعوم المختلفة للمواطنين.

وأشار خلال لقاء مساعد الوزير مع الصحفيين بمقر الوزارة، إلى أن القطاع الوقائى يقدم 55 مليون خدمة من التطعيمات الروتينة سنويا للمواطنين من خلال مكاتب الصحة، حيث يقدم 37 مليون خدمة تطعيمية للأطفال من سن يوم حتى عام ونصف العام، و12 مليون خدمة لطلاب المدارس والمسافرين للخارج.

وأفاد بأن الدولة توفر كافة الطعوم لجميع فئات المجتمع التى تتضمن؛ التطعيمات الروتينية - وطلاب المدارس - وللحجاج والمعتمرين - للمسافرين الى المناطق المتوطن بها الأمراض - الأمصال العلاجية الانفلونزا الموسمية - حالات خاصة.

وأكد توفير الأمصال العلاجية المنقذة للحياة ومنها؛ "طعم ومصل الكلب مصل مصل العقرب - مصل التسمم الغذائي"، إلى جانب توفير الوقائية الكيماوية للمسافرين للدول المتوطن بها مرض الملاريا، وتقديم خدمة التطعيمات الدولية اللازمة للمسافرين من خلال مكاتب التطعيم الدولية المتواجدة في جميع محافظات الجمهورية، وإدارج طعوم جديدة طبقا للوضع الوبائي.

ولفت إلى حملات التطعيم يتم إطلاقها طبقا للوضع الوبائي للأمراض الحملات القومية والمحدودة ضد مرض شلل الأطفال - حملة طرق الأبواب الرفع نسبة التغطية بتطعيم كوفيد - 19).

وأشار إلى تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ضد الالتهاب الكبدى الفيروسي بي، ومرضى الغسيل الكلوى، والمخالطين لمرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي بي، من سن عامين فما فوق.

كما كشف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، عن تدشين خدمة جديدة للقطاع تتضمن تدشين سيارات متنقلة لتقديم خدمات الطب الوقائي.

وأضاف قنديل إن الخدمة الجديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط موضحا أن الخدمة ستكون شاملة لكافة خدمات مكاتب الصحة برسوم سيتم تحديدها فيما بعد.