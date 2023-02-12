رئيس وزراء جورجيا: أوكرانيا تحاول جرنا إلى الحرب مع روسيا

أكد رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي جاريباشفيلي، أن السلطات الأوكرانية تحاول جر بلاده إلى الحرب مع روسيا.

وقال جاريباشفيلي: "سمعنا تصريحات مباشرة من ممثلي السلطات الأوكرانية، كان هدفهم فتح جبهة ثانية".

وشدد على أن محاولات جر جورجيا إلى الحرب لا تتوقف، لكن الحكومة تقوم بالكثير من العمل لمنع مثل هذا الاختبار الصعب للبلاد.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، من أوائل من دعوا جورجيا لفتح جبهة ثانية، معتبرًا أن هذا "سيكون مفيدًا جدًا لأوكرانيا".