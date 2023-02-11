الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بغسل 26 مليون جنيه فى القاهرة 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة وغسل 26 مليون جنيه بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 7 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة الجمالية بالقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة بقصد تحقيق الأرباح.

وتابعت التحقيقات قيام المتهمين بجمع مبالغ مالية كبيرة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وأضافت التحقيقات: اعتراف المتهمين بإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 26 مليون جنيه تقريبا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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