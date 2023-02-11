مؤسس «جوجوز رانش» لـ شارك تانك مصر: إنتاج حيواني بجودة عالمية

استعرض يوسف مختار، مشروع «جوجوز رانش» أمام لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك مصر» الذي يُعرض على فضائية CBC.

وطلب «نبيل» 19 مليوناً و200 ألف جنيه مقابل 47% حصة من مشروعه، قائلا إن مشروعه عبارة عن مزرعة للحيوانات قائمة على الجزارة والإنتاج الحيواني بشكل عالمي وبجودة مرتفعة، إضافة لتوزيع هذه المنتجات حتى المستهلك في المنزل.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.