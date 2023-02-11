السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شارك تانك مصر.. طبيب يستعرض اختراعه «كورويدا» لفحص العيون

جريدة الدستور

استعرض سامح نبيل، طبيب عيون، أمام لجنة التحكيم ببرنامج "شارك تانك مصر"، الذى يُعرض على شاشة cbc، اليوم السبت، مشروعه وهو جهاز فحص وتصوير شبكية العين على الموبايل (كورويدا).

وقال الدكتور سامح نبيل، إنَّه نجح فى التوصل إلى اختراع جهاز يُساعد أطباء العيون فى تشخيص المرضى عن طريق وضع أداة بسيطة على عدسة الموبايل، وأشار إلى أن 25 طبيبًا طلبوا منه الحصول على الجهاز، كما لاقى اختراعه رواجًا داخل السوق الأمريكى، وطلب الدكتور سامح من لجنة تحكيم "شارك تانك مصر" 8 ملايين جنيه مقابل 5 % حصة من الشركة.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك مصر"، كواحد من البرامج التى تعمل على اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، ممن لديهم أفكار مميزة لإنشاء شركات ناشئة فى جميع المجالات.

ويتيح البرنامج فرصة للمخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من أجل بدء مشروعاتهم عبر تمويل يحصلون عليه من المستثمرين المصريين. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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