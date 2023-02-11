«أشعلت النيران في زوجها أثناء نومه».. حبس ربة منزل 4 أيام بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامها بحرق زوجها الشاب أثناء نومه انتقاما منه لسوء معاملته لها وأهانتها أمام أهله وذويه ولتنهى خلافاتهما إلى الأبد.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بنشوب حريق فى منزل بقرية المجفف مركز ديرب نجم نتج عنه مصرع مالك المنزل حرقا وأنه يشتبه فى وفاته جنائيا.

توصلت التحريات إلى أن مرتكبة الجريمة زوجته ربة المنزل وأنه توجد خلافات بينهما منذ فترة طويلة لسوء معاملته لها وأهانتها أمام أهله وذويه وتدخل أهل الخير للتوفيق بينهما دون جدوى، فقررت الزوجة الانتقام منه وفى يوم الحادث تسللت إلى حجرة نومة مستغلة استغراقه في النوم سارعت بسكب مادة سريعة الاشتعال فى حجرته وأشعلت النيران فيها وأغلقت عليه بابها حتى لا يتمكن من الهروب.

جرى القبض على المتهمة والتى انهارت واعترفت بجريمتها لإنهاء خلافاتهما للأبد.