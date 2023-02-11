السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شارك تانك.. «مشروع بيكادو» يعتمد على تعليم اللغات للأطفال عبر الممارسة

جريدة الدستور

كشف عمرو الجارحى، مؤسس مشروع بيكادو، تفاصيل مشروعه، موضحا أنه درس فى كلية الهندسة، ولكنه عمل في مجال التصميم، وسافر إلى ألمانيا وتعلم اللغة الألمانية وأولاده.

وأضاف عمرو الجارحى، خلال برنامج شارك تانك، المذاع على قناة سى بى سى، “أنه ما يقرب من 6 إلى 9 شهور تكلم أولادى اللغة الألمانية بكل طلاقة بينما انا لا أتكلم بنفس كفاءتهم، فأولادى تعلموا اللغة الألمانية من الأطفال الألمان من خلال طريقة الملاحظة، بينما تعلمت انا بالطريقة التقليدية”.

وتابع: "من هنا  جاءت فكرة مشروعي، حيث تطبيق الممارسة اللغات للأطفال من عمر 4 إلى 16 سنة، وذلك للأطفال فى مصر ودول عربية مختلفة، ومتوافق مع نظام التعليم الأوروبى، ويستخدم اختبارات الذكاء الاصطناعى يتم إرسالها للطفل كل يوم.

شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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