السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شارك تانك مصر.. مشروع «ريلاكسنت»: شمع صحي بمواد طبيعية

جريدة الدستور

استعرضت نور زناتي، مشروع «ريلاكسنت» أمام لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك مصر»، الذي يُعرض على فضائية CBC.

وطلبت مؤسسة المشروع 500 ألف جنيه مقابل 10% حصة من المشروع، قائلة إن فكرة مشروعها تقدم بديلاً صحياً ومختلفاً للشمع، حيث يتم إنتاج كل شمعة بمواد طبيعية، وكل واحدة لها شخصيتها الخاصة، وبأسعار منخفضة للغاية.


يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

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