زاهى حواس يطالب العرب بتوقيع وثيقة لتعديل القانون البريطانى لاسترداد الآثار المصرية

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، ووزير الآثار الأسبق، إنه يجب أن نطالب الدول العربية بتوقيع وثيقة لتعديل القانون البريطاني، الذي يمنع عودة آثارنا المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك تقدمت المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني، بوثيقة للبرلمان البريطاني للنظر في الموضوع، مردفا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع".

وأشار الدكتور زاهي حواس، إلى إصداره بيان رسمي باسمه واسم المستشارة جيهان الحسيني لكل العرب في بريطانيا للتوقيع على العريضة حتى يناقشها البرلمان البريطاني.

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