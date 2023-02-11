السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«غضب الزوج يتسبب بعاهة مستديمة لزوجته».. الأمن يبحث عن عامل صفى عين زوجته بالغربية

الأمن
الأمن

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وفرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى من جهودها لضبط زوج بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قام بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح بالأيدي حتى أفقدها الرؤية تماما وتسبب في إتلاف عينيها وفقدها حاسة الإبصار لاعتقاده إهمالها في العناية بابنهم الشاب الذي توفي فجأة. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة ي . م ٣٨ سنة ربة منزل تتهم فيه زوجها المدعو محمود . ح  بتعديه بالضرب المبرح على زوجته وأم أبناءه الثلاثة، مما تسبب في فقأ عيناها، مما أدى لفقدها الأبصار وتم نقلها لمستشفى الرمد بالمنصورة للعلاج.

وعلى الفور انتقلت قوة جنائية من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ وبسؤال أسرة الزوجة والجيران، تبين أن الأسرة أصيبت بحالة من الحزن إثر وفاة نجله منذ عدة أيام ونشبت مشادة قام الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب اعتقاد منه أنها أهملت في رعاية ابنهم الشاب المتوفي وتعدى عليها بالضرب مما أدى إلى إتلاف عينيها وتركها وفر هاربا من منزل الزوجية. 

تم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط الزوج الهارب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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